ДТП в Динском районе в темное время суток: трое пострадавших

В Динском районе все чаще стали происходить ДТП после заката солнца.

Так, в Нововеличковской 29 ноября примерно в 20.10 водитель, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги слева направо. В результате ДТП пострадал велосипедист, он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб живота, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

1 декабря примерно в 18.20 в Динской водитель, управляя автомобилем «Хендэ», двигался со стороны Чапаева в сторону Тельмана. Не выбрав безопасную скорость движения, он наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пострадал велосипедист, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

1 декабря примерно в 17.20 в Новотитаровской водитель «Лады», двигаясь со стороны Гоголя в сторону ул. Розы Люксембург, не выбрал безопасносную скорость движения, не уступил дорогу и наехал на пешехода. Последний переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Световозвращающие элементы отсутствовали. В результате ДТП пострадал пешеход, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны. Соблюдайте скоростной режим. Пешеходы, переходите дорогу по переходу, перед тем как пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности своих действий! В темное время суток обязательно носите на одежде светоотражающие элементы», – обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.