ДТП в Динской. От удара машину отбросило в дорожный знак

14 апреля в 10.20 в Динской произошло ДТП. Водитель "Ауди" на пересечении неравнозначных дорог (ул. Октябрьская и ул. Калинина), двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. От удара вторую машину откинуло в дорожный знак.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2110, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Доставлен в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители! Сев за руль автомобиля, пристегнитесь ремнем безопасности сами и проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры тоже это сделали. Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, и нарушение требований дорожных знаков являются одной из наиболее частых причин ДТП. Соблюдайте скоростной режим, исключите опасные маневры. Берегите свою жизнь и жизни других участников дорожного движения!" - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.



