ДТП в Динской. Пострадал мотоциклист

18 октября примерно в 09:20 в Динской на Красной и Кирова произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21102 двигался по Кирова со стороны ул. Коммунальной. Поворачивая на Красную в сторону ул. Красноармейской, он не предоставил преимущество в движении мотоциклу БМВ, который двигался по главной дороге.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла БМВ, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Необходимо четко следовать требованиям дорожных знаков и дорожной разметки. Помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения», – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.



