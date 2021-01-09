ДТП в Динской. Пострадал пешеход

8 января в 18.10 в Динской произошло ДТП.

На ул. Комсомольской водитель автомобиля ВАЗ-21140 не предоставил преимущество в движении 17-летней девушке, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП у пешехода ушиб правого коленного сустава, ушиб и ссадины левого бедра. За медицинской помощью обратилась самостоятельно, назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Водителям следует соблюдать скоростной режим, а также предоставлять преимущество в движении пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по пешеходному переходу», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.