ДТП в Динской. Пострадал ребенок 11 лет

ДТП в Динской. Пострадал ребенок 11 лет

ДТП в Динской. Пострадал ребенок 11 лет

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6 часов назад Газета РВСДинской районДТП в ДинскойНовости Динского района

3 июля в 19:08 в Динской на ул. Коммунальной произошло ДТП. 

Водитель ВИС-234900 двигался со стороны Краснодарской в сторону Октябрьской по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра», который двигался по главной дороге. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 11-летний пассажир, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ. 

"Уважаемые родители! При перевозке детей в автомобиле позаботьтесь об их безопасности! Несовершеннолетний пассажир должен находиться в автокресле или же, в зависимости от возраста, веса и роста, пристегнут штатным ремнем безопасности. Берегите детей!", –  призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

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