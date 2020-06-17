ДТП в Новотитаровской. Пострадали водитель и три пассажира

16 июня в 22:15 в Новотитаровской на пересечении Ленина и Широкая произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель "Пежо" ехал со стороны ул. Восточной в сторону ул. Прогонная.

На перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество автомобилю "Хендай", который двигался по главной, после чего обе машины столкнулись, и "Хендай" въехал в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали несколько человек: водитель и три пассажира машины "Хендай". У них сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговая травмы. Госпитализированы Динскую ЦРБ.







