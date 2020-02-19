ДТП в Новотитаровской. Версия одной из сторон аварии

17 февраля в Новотитаровской произошло ДТП с участием “Доджа” и "Ниссана". По версии ГИБДД Динского района, "Додж", выезжая с прилегающей территории на главную, столкнулся с “Ниссаном”, после чего второй автомобиль отбросило в столб ЛЭП.

В редакцию начали поступать сообщения о том, что причина ДТП другая.

Вот что пишут подписчики в социальных сетях:

“"Ниссан" несся, явно превышая скоростной режим, потерял управление, вылетел на обочину, влетел в столб, от столба его развернуло и отбросило на "Додж"”.

“Вы хоть пишите правильно. Вообще-то, “Ниссан” от столба прилетел в “Доджа”...”

“"Додж" столкнулся с "Ниссаном" только после того, как “Ниссан” врезался в столб”.

“Скорость у “Ниссана” была огромная, он сначала врезался в столб, его развернуло, и только потом произошло столкновение с другой машиной”.

В редакцию “РВС” написала и жена водителя “Доджа”. Она изложила свою версию:

“Владельцы “Ниссана” отказались вызывать ДПС и скорую. Это сделал мой супруг. После этого они стали утверждать, что муж ударил их авто, оно вылетело на обочину и в столб, вследствие чего женщина-водитель и ребенок получили травмы, а скорую они им вызвали уже домой. Вся вина моего мужа только в том, что у него не было страховки.

На видео отчетливо видно, как водитель “Доджа” пропустил все проезжающие авто, убедился в безопасности маневра и выехал на свою полосу, после чего на большой скорости, не тормозя, справа по обочине его обошел “Ниссан”, улетел в столб и только потом, развернувшись, коснулся “Доджа”.

Вот видео, которое предоставила жена водителя "Доджа":