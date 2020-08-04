ДТП в Новотитаровской. Есть пострадавшие

1 августа в 13.18 на автомобильной дороге «ст. Калининская – ст. Новотитаровская» 40 км + 250 м (ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 82) водитель, управляя автомобилем "Лада-111830", при повороте налево со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю "Мерседес-Бенц". Тот двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Лада-111830", доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ, находится в реанимации. Также пострадала пассажирка автомобиля "Лада-111830", она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Необходимо четко следовать требованиям дорожных знаков и разметки. При выезде на главную дорогу водитель обязан пропустить транспортные средства, движущиеся по ней, и только после этого, убедившись в безопасности маневра, продолжить движение», – напоминает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Артур Иванов.