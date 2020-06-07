ДТП в Нововеличковской. Пострадал несовершеннолетний

6 июня в 21:45 в Нововеличковской на перекрестке улиц Красной и Луначарского произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ-21070 на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении машине ВАЗ-211120 и столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 2003 года рождения. У него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.