ДТП в районе. Автомобиль опрокинулся, пять человек пострадали

8 июля в 12.10 на автодороге «Магистраль «Дон» – ст. Новотитаровская» (2 км + 850 м) случилась авария. Уже третья на данной трассе за последние 3 дня.

Водитель «Тойоты-Спарк» двигался со стороны ст. Новотитаровской в сторону автодороги М-4 «Дон». Из-за небезопасной скорости он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира, один из которых 14-летний. У них телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! От ваших действий зависят жизнь и здоровье пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, исключите опасные маневры, используйте ремни безопасности», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.