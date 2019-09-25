ДТП в районе Новотитаровской: пострадала женщина

24 сентября в 17.10 на автодороге «М4 «Дон» – Новотитаровская» (13 км + 900 м) произошло ДТП. Водитель автомобиля «Сузуки» не выбрал безопасной дистанции до впереди двигающегося «Шевролет-Круз» и допустил с ним столкновение. В результате аварии пострадала женщина – пассажир второй машины. Она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики осмотрели и 4-месячного малыша, он также находился в «Шевролете». Известно, что с ребенком все в порядке.

На территории Динского района с 16 по 27 сентября проходит профилактическая акция «Декада детской дорожной безопасности», а также с 23 по 27 сентября – «Неделя безопасности».

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим! Если в вашем автомобиле находится ребенок, не забывайте об использовании детских удерживающих устройств для их перевозки», – отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.