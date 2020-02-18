ДТП в Старомышастовской. Пострадали 2 человека

В Старомышастовской 17 февраля примерно в 18.10 на Советской водитель ГАЗ-31029 («Волга») не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070 («Жигули»).

В результате ДТП пострадал водитель «Волги», он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализирован в Динскую ЦРБ. В «Жигулях» пострадал пассажир, у него тоже сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.