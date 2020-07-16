ДТП в Васюринской. Пострадал 7-летний ребенок

15 июля примерно в 17.15 в Васюринской произошло ДТП.

Случилось это на Железнодорожной.

Водитель машины “Фольксваген-Тигуан” не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу слева направо.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, у него тупая травма живота, ушиб мягких тканей ягодицы справа. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Госавтоинспекция Динского района напоминает о важности соблюдения ПДД. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, выбирать безопасный скоростной режим, быть вежливым и внимательным.