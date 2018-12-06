«Душок» от нечистот окутывает детский сад в Агрономе

В редакцию «РВС» обратились жители поселка Агроном. Они рассказали, что рядом с детским садом в их населенном пункте находится разрушенный канализационный люк. Когда выпал снег, он был открыт и в него провалилась машина. После этого его накрыли куском бетонной плиты. На сегодняшний день из этого люка через верх бежит грязная вода, источающая неприятный запах.

Как пояснил глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов, кольцо канализационного колодца разрушено, поэтому накрыть его крышкой невозможно. Плита – временная мера. Ситуацию планируют исправить к весне. Что касается нечистот и запаха, то по этому вопросу заявок в администрацию не поступало. Глава поселения заверил, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.