Два человека пострадали в ДТП в Динском районе

В тот же день в 12.25 в станице Новотитаровской на улице Восточной произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21053 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan. От удара иномарку откинуло на забор. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Он был госпитализирован в Динскую ЦРБ.



