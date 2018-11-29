Два человека пострадали в ДТП в Динском районе
28 ноября в 8.00 на трассе Краснодар – Ейск водитель автомобиля Kia двигался со стороны города Тимашевска в направлении Краснодара. При обгоне он выехал на полосу встречного движения, нарушив линию разметки, и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21107. В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто, он госпитализирован в Динскую ЦРБ.
В тот же день в 12.25 в станице Новотитаровской на улице Восточной произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21053 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan. От удара иномарку откинуло на забор. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Он был госпитализирован в Динскую ЦРБ.
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