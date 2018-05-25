Два ДТП в Динском районе: перевернулся автомобиль, сбили мопед

24 мая около 17.20 на трассе «Ейск-Краснодар» водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-21093. После чего первое транспортное средство перевернулось. Пострадал пассажир второй машины, он получил различные травмы.





В этот же день около 19.30 в Пластуновской водитель «Део», выезжая с обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. В итоге водитель мототранспорта получил различные повреждения.



