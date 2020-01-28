Два грузовика столкнулись в Динском районе. Есть пострадавший

25 января в 2.30 в Динском районе на автодороге М4 “Дон” столкнулись два грузовика. Водитель МАНа с полуприцепом ехал со стороны Кореновска в сторону Краснодара. Он не выдержал безопасную скорость движения и врезался в двигающийся в попутном направлении КамАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал первый водитель. Он с различными травмами доставлен в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно в темное время суток, соблюдайте безопасную скорость и правила дорожного движения!», – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.



