Два парня устроили дрифт на фонтанной площади в Динской (видео)

Все произошло в субботу, 21 декабря, в 22.50. Водителям двух автомобилей – легкового и кроссовера, видимо, показалось слишком скучно кататься по ночным дорогам Динской и они решили заехать на фонтанную площадь. Там их и заметил бдительный динчанин, который достал смартфон и запечатлел развлечение гонщиков.

После того как «РВС» выложила ролик в инстаграм-аккаунте, посыпались комментарии. Большинство однозначно требовали наказать нарушителей.

Жительница другого населенного пункта пожаловалась на подобное, происходящее в их поселке:

«А в Агрономе что творится на площади по ночам?! Это какой-то кошмар! Крутят «жучка» с ревом и визгом тормозов, от музыки, вернее, грохота, не спасают даже закрытые окна. И никому нет дела до этого. Мало того что живем у дороги, так еще и эти ночные безобразия».

Сегодня, 24 декабря, пресс-служба ОМВД России по Динскому району сообщила, что личности нарушителей на фонтанной площади установлены. Ими оказались два молодых человека – 18 и 20 лет. На водителей составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Теперь им придется заплатить штраф по 2000 рублей каждому.