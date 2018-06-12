Два продукта из Динского района получили Знак Качества

Роскачество присвоило государственный Знак качества лучшей продукции в Краснодарском крае. Всего 4 продукта, произведенных на Кубани получили этот Знак, два из них изготавливаются в станице Новотитаровской - горошек «Лента» (ООО Бондюэль-Кубань), горошек «Окей» (ООО Бондюэль-Кубань).

Таким образом, указанная продукция стала обладателем пятиугольника с вписанной в него буквой «К». Отмечается, что получение такого Знака приводит к ощутимому росту продаж – от 25 до 40%. В то же время, цена, как правило, не меняется.

«Присвоение государственного Знака качества не приведет к росту цен, ведь вся работа по выявлению высококачественных товаров на рынке, проведению лабораторных испытаний, проводится за счет средств федерального бюджета. Сегодня уже свыше двух сотен товаров на рынке обладают Знаком качества, их производители - супергерои, которые наладили бизнес-процессы и культуру производства, и выпускают продукцию, превосходящую показатели ГОСТа», - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Российский Знак качества присваивается только товарам, превышающим действующие ГОСТы, обладающие повышенными потребительскими характеристиками.