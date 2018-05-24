Два ребенка-пешехода из Динского района за два дня стали жертвами ДТП

Первая авария произошла в поселке Южном 22 мая. Как стало известно «РВС», 7-летний ребенок около 17.00 выбежал из подъезда многоквартирного дома и на придворовой территории столкнулся с проезжающим автомобилем. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

На следующий день, 23 мая, в станице Выселки второклассница из школы № 4 станицы Динской переходила дорогу в неположенном месте, в следующую секунду ее сбила машина. В тяжелом состоянии девочку доставили в местную районную больницу. Сегодня, 24 мая, ее с помощью санавиации доставят в Краснодар.