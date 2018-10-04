Два случая загорания хозпостроек в Динском районе

1 октября примерно в 10 часов вечера в Нововеличковской загорелась пристройка жилого дома. Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

3 октября случился пожар в Динской в районе консервного завода. Как сообщили подписчики «РВС», загорелся дом напротив общежития. В нем проживает одинокий пенсионер. Как рассказал нам исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигильдиев, в домовладении загорелись летняя кухня и хозпостройки. Предварительная причина загорания — короткое замыкание.

Огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет.