Два способа возместить затраты на покупку жилья

Максимальная сумма имущественного вычета при строительстве или приобретении одного или нескольких объектов недвижимости составляет 2 млн руб. Таким образом, максимально налогоплательщику удастся сэкономить на уплате НДФЛ 260 тыс. руб.

В случае если налогоплательщик воспользовался правом на получение вычета в размере менее 2 млн руб., остаток вычета до полного его использования может быть учтен в дальнейшем при новом строительстве или приобретении недвижимости.

Вычету подлежат проценты по договорам займа, после их уплаты, но не более 3 млн руб. Максимальная экономия НДФЛ составляет 390 тыс. руб.

В отличие от вычета по расходам на строительство и приобретение имущества вычет в сумме процентов по договорам займа предоставляется единожды (в отношении одного объекта недвижимости).

Разумеется, лимиты вычетов по расходам на строительство, приобретение недвижимости и процентам по кредитам привязаны к налогоплательщикам, а не к имущественным объектам. Таким образом, каждый из собственников приобретаемой недвижимости имеет право на имущественный вычет.

Родители при приобретении имущества в собственность своих несовершеннолетних детей могут получить за них имущественные вычеты. При этом дети не утрачивают своего права на заявление имущественного вычета в будущем.

У налогоплательщика есть два пути получения имущественного налогового вычета. В зависимости от потребностей каждый сможет выбрать для себя оптимальный способ: получить всю сумму целиком или частями ежемесячно.

Дело в том, что за вычетом в налоговую инспекцию можно обратиться только по истечении налогового периода – года, в котором приобретено или построено имущество. Если же сделка осуществлена в начале года, удобнее получить вычет, обратившись к работодателю. В таком случае бухгалтер перестанет удерживать с налогоплательщика НДФЛ начиная с периода, в котором ему представлены соответствующие документы. Кроме того, работодатель вернет сотруднику НДФЛ за те месяцы года, которые предшествовали сделке по приобретению недвижимости.