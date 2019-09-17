Две серьезные аварии на водопроводе в Динской (видео)

Утром 17 августа в редакцию «РВС» обратились жители переулка Жлобы райцентра.

По их словам, в час ночи по переулку хлынула вода. Жители стали обращаться в различные службы, но никто на место не приехал.

Утром они позвонили в МЧС. В это время вода уже потоком неслась по дороге в сторону улицы Кочетинской. Жители там даже стали устраивать баррикады, чтобы не пустить воду во дворы.

К 10 утра в переулок приехала техника: машина для откачки воды, мини-эскаватор.

Как прокомментировал нам директор ООО «Водоканал» Александр Рудинский, произошла аварийная ситуация – порыв водопровода. На место выехала бригада и приступила к устранению аварии.

– После того как будет устранен порыв в переулке Жлобы, бригада отправится к месту еще одной крупной аварии на водопроводе. Сегодня на пересечении Гоголя и Октябрьской из-за движения по дороге большегрузов была продавлена асбестоцементная водопроводная труба под проезжей частью.

В 13.40 жители переулка Жлобы сообщили в редакцию, что порыв устранен.