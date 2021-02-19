Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото с официального сайта администрации края

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

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2 часа назад Газета РВСДинской районКрымский мостКрымский мост перекрытНовости Динского района


Из-за сильного снегопада и плохой видимости Крымский мост перекрыли. В Темрюкском районе в направлении моста разместили пункты обогрева для водителей. Дороги к мосту расчищает спецтехника. Чтобы избежать заторов и скопления транспорта, все автобусные рейсы из Краснодарского края к мосту временно отменены.
По словам замминистра транспорта республики Николая Лукашенко, на расчистку моста может потребоваться несколько часов.

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