Движение по Крымскому мосту временно перекрыто





Из-за сильного снегопада и плохой видимости Крымский мост перекрыли. В Темрюкском районе в направлении моста разместили пункты обогрева для водителей. Дороги к мосту расчищает спецтехника. Чтобы избежать заторов и скопления транспорта, все автобусные рейсы из Краснодарского края к мосту временно отменены.

По словам замминистра транспорта республики Николая Лукашенко, на расчистку моста может потребоваться несколько часов.