Двоих детей сбили в один день в Динском районе

Произошло это 16 февраля. Мальчик и девочка получили травмы.

В 12.40 в Новотитаровской неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, не предоставил преимущество в движении 12-летнему мальчику. Он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель покинул место ДТП. У пострадавшего ушибы, ссадины мягких тканей. За медицинской помощью обратился самостоятельно в Динскую ЦРБ. Назначено амбулаторное лечение.

Около 16.30 в Динской на Коммунальной водитель ВАЗ-21099 ехал со стороны Революционной в сторону Гоголя. Он не предоставил преимущество в движении 9-летней девочке, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП у нее ушиб левого коленного сустава. Назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Динского района призывает:

«Уважаемые водители! Помните о безопасности детей. При проезде пешеходного перехода необходимо уступить дорогу пешеходу, который намерен перейти проезжую часть дороги. Соблюдайте скоростной режим!»

На территории Динского района в период с 10 по 20 февраля 2021 года проводится профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей».