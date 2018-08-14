Экологический налог может привести к росту цен на топливо

Минфин выступил с инициативой ввести новый налог — экологический. В налог предполагается преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующую поправку планируется внести в Налоговый кодекс.







Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Сколько вредных масс выбросили в воздух — столько и заплатили. Но анализ, проведенный Минфином, показал: поступление такой платы в бюджет неэффективно. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета.





Поэтому финансисты министерства пришли к выводу, что надо прибегнуть к опыту других стран и взымать оплату в виде налогового платежа.





Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.





Кстати, в Германии при введении экологического налога выросли цены на бензин и дизельное топливо, так как повысилось налоговое бремя предприятий нефтяной отрасли.





В пояснительной записке Минфин не указывает, приведет ли новый налог к очередному повышению цен на топливо в России.