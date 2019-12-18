Экс-глава Динского района предстанет перед судом

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Динского района Сергея Пономарева завершено. Его обвиняют по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили "РВС" в Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю, по данным следствия, в мае прошлого года чиновник знал о заключенном муниципальном контракте с одной из строительных компаний на строительство школы на 1100 мест в Динском районе.

Тогда он решил получить у директора предприятия взятку. 16 мая 2018 года глава сообщил директору компании о возможном оказании ему содействия в случае выявления нарушений при выполнении контракта и общем покровительстве. Размер взятки, которую ему должен был передать руководитель организации, – 4 миллиона рублей.

Предприниматель согласился на эти условия, опасаясь негативных последствий для себя и своей организации. 26 мая 2018 года он через посредников, не осведомленных в его намерениях, передал главе пакет с деньгами, тот взятку получил.

24 октября 2018 года, зная, что строительная организация участвует в электронных аукционах, проводимых районной администрацией, Сергей Пономарев предложил мужчине передать ему взятку в размере 7,2 миллиона рублей: 4 миллиона рублей за принятие работ по контракту, 3,2 миллиона рублей – за способствование в победе на аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов.

Тогда уже директор обратился в правоохранительные органы. 12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и получил от него 6 миллионов рублей. При этих обстоятельствах Сергея Пономарева задержали.

Он до сих пор находится под стражей. Кроме того, следствие наложило арест на его недвижимость, автомобиль и расчетные счета на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.