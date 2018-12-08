Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать живую елку.

Какое дерево выбрать к новому году, каждый решает сам. Ели, сосны, пихты со дня на день заполонят елочные базары. Главное – правильно выбрать символ Нового года, чтоб не испортить праздник себе и близким.

Как выбрать

Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.

Посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

Разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат.

Обратите внимание на срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма, дерево простоит недолго.

Постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.

Как хранить

Свежесрубленная ель может стоять в квартире больше недели, сосна – около 12 дней. Чтобы продлить ей жизнь, разместите ее вдали от отопительных приборов. Установите дерево в специальную подставку с водой. В воду можно добавить ложку сахара и растолченную таблетку аспирина. Тогда новогодняя красавица дольше будет вас радовать.