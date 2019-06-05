Экстремальные виды спорта. Победители зонального этапа

2 июня в ст. Бриньковской прошел зональный этап краевого фестиваля экстремальных видов спорта The Kuban eXtreme games. В дисциплине "Воркаут" , номинации "Троеборье: подтягивания на перекладине, отжимания от брусьев, выходы с силой" представители команды Динского района Максим Кожен (возрастная категория 18-29 лет) и Данил Антонец (возрастная категория 14-17 лет) стали абсолютными победителями. Они обеспечили себе выход в финал, который состоится 8 июня 2019 года в Краснодаре.

Тренер - Вадим Чуб.