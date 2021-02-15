На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с непогодой. Жителей по возможности просят оставаться дома и не ездить на личном транспорте.

На краевых дорогах зимнюю скользкость ликвидируют 223 комбинированные машины, 36 тракторов с плужным оборудованием, 6 автогрейдеров, 2 погрузчиков. В течение суток израсходовали 3 454,3 тонн противогололедной смеси.

По сообщениям пресс-службы Динского района, на путепроводах регионального значения с 12 часов ночи задействовано 19 комплексных дорожных машин, 21 единица техники работает на дорогах сельских поселений, очищают общественные места и тротуары 67 работников коммунальных служб.