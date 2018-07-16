Электосети снова под угрозой: на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Самая сильная в этом году магнитная буря будет бушевать в конце июля. Своего апогея она достигнет к 23-му числу. В этот день эксперты ожидают неполадок в работе оборудования Международной космической станции и прогнозируют, что под ударом окажутся электросети Земли. Жители Динского района и так страдают от перебоев в подаче электричества, о чем «РВС» неоднократно писала на сайте и страницах газеты. Наши электросети не выдерживают аномальной жары и повысившейся в связи с этим нагрузки. А тут еще и магнитные бури. Совершенно не к месту.

Также этот день станет неблагоприятным и для здоровья. Метеочувствительные люди могут ощутить головные боли и общее недомогание.