Электронная или бумажная трудовая. Сделать выбор нужно до 31 декабря

С 2020 года в России началось формирование данных о трудовой деятельности наемных работников в электронной форме. Соответствующую базу данных уполномочен вести Пенсионный фонд РФ. В составе сведений о трудовой деятельности в ведомство поступает информация о трудоустройстве работников, об их переводе и об увольнениях.

Всю эту информацию с 2020 года подают в Пенсионный фонд страхователи (юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения, а также международные организации, работающие в России; индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие прием на работу по трудовому договору, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы).

Страхователи (работодатели) подают сведения о трудовой деятельности, заполняя действующую с 2020 года отчетность на бланке СЗВ-ТД, утвержденном постановлением правления ПФ РФ от 25.12.2019 г. № 730п. Кроме того, на этом же бланке работодатели сообщают в ПФР о выборе каждым из работников формы дальнейшего ведения их трудовых книжек.

В связи с этим Управление Пенсионного фонда в Динском районе напоминает, что каждый работник вправе по 31 декабря 2020 года включительно сделать выбор о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со ст. 66 ТК РФ или осуществить переход на электронную трудовую книжку в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ путем подачи соответствующего письменного заявления.

Указанное заявление подается в отдел кадров по месту основной работы, после чего информация о поданном заявлении направляется работодателем в Пенсионный фонд.

Теперь на индивидуальном лицевом счете человека, зарегистрированного в системе персонифицированного учета, в разделе "Сведения о трудовой деятельности" будут отражены данные: