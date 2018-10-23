Электронный ключ, металлодетектор, камера... Как попасть на уроки?

Трагедия в Керчи стала настоящим шоком для россиян. Один обычный день стал настоящим адом для учащихся колледжа. Конечно, такие ситуации не проходят бесследно. Сейчас по всей стране активно усиливают меры безопасности в учебных учреждениях, дабы избежать подобного. Динской район не стал исключением.

В управлении образования нам сообщили, что охрану во всех учебных заведениях района осуществляют частные охранные предприятия, с которыми заключены договоры. Обычно это один охранник (кроме тех случаев, когда учебное заведение располагается по разным адресам, тогда стражей порядка два и более). Все эти предприятия внесены в реестр казачьих охранных организаций. Охрана оплачивается полностью за счет местного бюджета.

Также усиливается контроль за пропуском родителей и родственников на территорию. Посетители обязательно должны иметь при себе паспорт (либо другой документ, удостоверяющий личность, с фотографией).

В некоторых учреждениях установлены электронные калитки. Для входа необходим ключ с чипом. Зачастую учащихся пропускает охранник либо же педагоги.

В другие образовательные заведения во время учебного процесса вообще не допускаются посторонние лица.

Кроме этого, в школах, садиках и организациях дополнительного образования установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все происходящее. В районе уже 388 камер, которые установлены по периметру учебных учреждений и 190 – внутри зданий.

Есть и кнопки тревожной сигнализации.

Мы также посетили Динской механико-технологический техникум, чтобы воочию увидеть, каким образом обеспечивается безопасность учащихся. Ведь именно с их ровесниками в Керчи случилась трагедия.

Изначально происходит проверка документов перед тем, как попасть на территорию техникума. При входе дежурят по очереди: администрация, мастера производственного обучения, кураторы групп.

Затем, когда входишь в здание образовательного учреждения, проверяют второй раз документы (для учащихся — ученический билет, для посетителей — удостоверение личности с фотографией). Здесь оборудован пост, где сотрудником вневедомственной охраны ведется наблюдение за порядком. В специальных журналах фиксируются все посетители. После проверки документов, для того чтобы войти в холл, нужно пройти через рамочный металлодетектор. Кроме этого, у охранника есть и ручной прибор, который используется при необходимости личного досмотра.



Мы поговорили с администрацией техникума. Там нам рассказали, что после трагедии в Керчи была проведена информационная линейка, дважды за последнюю неделю тренировались в эвакуации. Также проверяли тревожную кнопку. Кроме того, дополнительно проведена разъяснительная работа с учащимися. Состоялись и тематические классные часы, где ознакомились с инструкцией действий при чрезвычайных ситуациях.

«У нас учатся 1002 студента и работают 84 сотрудника. Безопасность — наша общая задача. Планируем усилить меры безопасности, а именно — создать дополнительный пост охраны при входе на территорию», - прокомментировала директор техникума Нина Устинова.