Электронное заявление: внесение изменений в конструкцию авто

С 1 августа можно подать заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства (исключительно посредством установки газобаллонного оборудования) в электронном виде.

Это распространяется на следующие категории транспорта:

М1 – используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения;

N1 – предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонн.

N2 – предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

N3 – предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн.

Для этого необходимо на электронную почту iu_Sukhov123@mvd.ru предоставить отсканированные копии следующих документов (в формате PDF):

- заполненное заявление установленного образца;

- заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений (исключительно установка газобаллонного оборудования).

При поступлении в электронном виде этих документов они будут рассмотрены без осмотра транспортного средства. Положительное решение или мотивированный отказ заявитель получит по электронной почте.

Заявления о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде не принимаются.

Такого рода заявления можно подать лично в группу технического надзора ОГИБДД ОМВД России по Динскому району по адресу: ст. Динская, улица Красная, 154, кабинет 14.