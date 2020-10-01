Электросамокаты. Что нужно знать их обладателям?

По улицам района разъезжают взрослые и подростки на электросамокатах. Некоторые катаются по тротуарам, кто-то ездит по проезжей части. Неоднократно поступали жалобы на ребят, что они носятся как «угорелые». Были случаи, когда на самокате не справлялись с управлением, что приводило к печальным последствиям (случай в парке им. Галицкого этим летом, юноша погиб).

Дело в том, что многие самокаты настолько мощные, что способны не только пешеходов обогнать, но и автомобили. И эти лихачи называют себя пешеходами. Как оказалось, на одном самокате ты пешеход, а на другом - уже водитель.

Министерство внутренних дел России напомнило: электросамокат с двигателем мощностью более 250 ватт считается мопедом, поэтому его владелец должен иметь права категории М. Если водитель нарушает ПДД, то к нему могут быть применены санкции, предусмотренные главой 12 КоАП для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 кодекса, – эвакуацию мопеда (электросамоката) на штрафстоянку. Если гражданин едет на электрическом самокате мощностью менее 250 ватт, то он считается пешеходом, максимальный штраф составляет 1,5 тыс. руб. по статье 12.30 КоАП.

«Уважаемые родители! Покупая своему ребенку средство индивидуальной мобильности*, позаботьтесь о безопасности юного участника движения. Объясните ребенку, где ему разрешено кататься, как безопасно перейти дорогу и что может произойти в случае нарушения ПДД. Будьте также достойным примером для подражания», – напоминает ОГИБДД Динского района.

*Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.