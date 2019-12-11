«Елка желаний» пройдет в Динском районе

С 13 по 23 декабря пройдет краевая благотворительная акция "Елки желаний". В Краснодарском крае, а также в Динском районе, это будет уже девятая акция.

Любой желающий может сделать подарок детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Елка с открытками в виде снегирей будет установлена в торговом центре "Динск-Сити" по адресу: станица Динская, улица Красная, 71.

Около 400 ребят из Динского района в этом году ждут новогоднего чуда. Каждый может помочь. Для этого нужно выбрать одну или несколько открыток и приобрести детям подарки, которые передаются через волонтеров.