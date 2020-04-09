Эпидемиологическая обстановка в стране, крае, районе на 9 апреля

За последние сутки (на 9 апреля) в России подтверждены 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах (для сравнения: 8 апреля – 1175, 7 апреля – 1154, 6 апреля – 954).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай.

Умерли за сутки в России 13 человек (за весь период – 76).

Всего выздоровели 698 человек (118 за сутки).

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 171 143 человека.

В мире за весь период пандемии заболели 1 519 218 человек, умер 88 531, выздоровели 330 880.

На Кубани на 9 апреля (за 24 часа) у 20 человек подтвердилась коронавирусная инфекция.

Одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные контактировали с ранее зараженными.

11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в Анапе вирус подтвержден у двух несовершеннолетних 5 и 17 лет, в Геленджике одному из пациентов 16 лет. Самому старшему из зараженных 72 года.

В соответствии с инкубационным периодом в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад.

Таким образом, на сегодня коронавирус подтвердился в крае у 105 человек. 15 из них уже выздоровели и выписаны. Из 85 пациентов, заболевших ранее, четверо находятся в тяжелом состоянии, 22 – в состоянии средней тяжести. 11 человек в удовлетворительном состоянии от госпитализации отказались и самоизолированы дома. Один человек умер.

На сегодня в регионе проведено 18096 лабораторных исследований на COVID-19. К медикам обратились с подозрением на коронавирус 728 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении остаются 290, из них 68 детей. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 6260 жителей.

В обсерваторах размещены 166 граждан: 44 в Краснодаре и 122 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

В Динском районе на 9 апреля заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено.

61 человек находится под наблюдением врачей. Взяты пробы и направлены в специализированную лабораторию, положительных результатов на сегодняшний день не получено.

Взяты на контроль 8 человек. Сняты с учета 6 жителей района.