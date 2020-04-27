Фото: Динская ЦРБ.
Эпидобстановка в Динском районе на 27 апреля
На 27 апреля под наблюдением 131 человек – лица, прибывшие на территорию края и района.
За сутки сняты с наблюдения 11 человек и 10 граждан, контактировавших с заболевшим, взяты на контроль.
В госпитале Красноармейской ЦРБ сейчас проходят лечение 5 пациентов из Динского района, один из которых был госпитализирован в прошедшие сутки и получено подтверждение инфицирования.
Из инфекционного госпиталя выписаны 2 человека в связи с выздоровлением.
3 жителя нашего района продолжают лечение в медицинских учреждениях города Краснодара.
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