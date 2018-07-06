«Если вы услышите эти слова — положите трубку...»

Не так давно люди начали получать новое «предупреждение» о мошеннических махинациях. Через коллег, знакомых и родных человек получает аудиофайл, в котором молодая девушка предупреждает всех пользователей банковских карт о том, что сейчас ведется активная мошенническая деятельность. Суть заключается в следующем: человеку звонят с неизвестного номера, на другом конце молодая милая барышня без приветствий и разъяснения ситуации сразу в лоб спрашивает: «Вы меня слышите?». Человек автоматически отвечает: «Да». Далее звонок прекращается, а через какое-то время с банковской карты пользователя, которому позвонили, начинают уходить деньги. Аргументируются это тем, что человек дал свое согласие на все махинации, которые могут происходить с его электронным счетом. В качестве доказательств у мошенников есть запись телефонного разговора, где это самое согласие прекрасно слышится. Также иногда мошенники могут представляться сотрудниками банка. В рассылке девушка предостерегает всех пользователей банковских карт, советуя просто положить трубку, но ни в коем случае не отвечать «да».

У многих началась паника. Если обратиться к Интернету, то можно найти немало статей, в которых пересказывается суть этого аудиофайла. Примечательно, что в основном они датируются от 2017 года. Видимо, эта рассылка ходит по мессенджерам не первый год. Правда ли это, или пользователи WhatsApp вновь клюнули на фейк?



РВС пообщалась со специалистами, которые, заявили, что первый раз слышат о таком способе мошенничества. К тому же, за прошедшее время никто не обратился ни в один банк с такой проблемой. Даже упомянутые сводки МВД не говорят о случаях мошенничества по этому способу. Все, о чем рассказывается в аудиофайле невозможно технически — банк никогда не станет работать устно, без нужных документов и подписей. Однако при любой угрозе Вашим деньгам и счетам необходимо идти в полицию.



Важно запомнить, что банк никогда не будет звонить вам с незнакомых или скрытых номеров. Паника людей понятна — каждый раз такие рассылки кажутся все более реальными. Однако предупрежден — значит вооружен.