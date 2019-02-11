«Есть память, которой не будет конца» – митинг на мемориале (фоторепортаж)

Сегодня, 11 февраля 2019 года, на мемориальном комплексе станицы Динской прошел торжественный митинг «Есть память, которой не будет конца», посвященный 76-й годовщине освобождения станицы Динской от немецко-фашистских захватчиков.

Среди гостей были: исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской район Евгений Пергун, председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко, глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, председатель Динской районной общественной организации Совета ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Прокопова, священник Свято-Троицкого храма станицы Динской, школьники, представители правоохранительных органов, динчане.

Почтили память погибших минутой молчания, прочли авторские стихи. Первые лица станицы и района выступили с приветственным словом, поблагодарили за мирное небо.

В конце мероприятия все желающие возложили цветы к мемориалу, а школьники выпустили в небо шары с символичными голубями мира.







