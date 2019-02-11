«Есть память, которой не будет конца» – митинг на мемориале (фоторепортаж)
Сегодня, 11 февраля 2019 года, на мемориальном комплексе станицы Динской прошел торжественный митинг «Есть память, которой не будет конца», посвященный 76-й годовщине освобождения станицы Динской от немецко-фашистских захватчиков.
Среди гостей были: исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской район Евгений Пергун, председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко, глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, председатель Динской районной общественной организации Совета ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Прокопова, священник Свято-Троицкого храма станицы Динской, школьники, представители правоохранительных органов, динчане.
Почтили память погибших минутой молчания, прочли авторские стихи. Первые лица станицы и района выступили с приветственным словом, поблагодарили за мирное небо.
В конце мероприятия все желающие возложили цветы к мемориалу, а школьники выпустили в небо шары с символичными голубями мира.
Комментарии
Да здравствует единая россия - освободительница Европы от фашизма!!! Кто-нибудь хоть раз ответит причём тут Великая Победа и партия, уничтожающая свой народ? И почему её флаги в руках школьников и студентов? Навальному нельзя, а этим можнааа? Сплошное лицемерие и ложь в каждый святой день.
Как причём тут ЕДРо? Именно они распродают ту землю, за которую деды отдавали свои жизни. Тысячами гибли на полях, защищая эту вот землю от фашистов. А теперь ЕДРо благополучно продаёт вот эту же землю кому? Правильно - фашистам. Уже почти весь край немчура скупила или напрямую или через подставные фирмы. А такие "товарищи" как Ткач и Дерипаска, лишь аккумуляторы нашей земли. А в нужный момент немчура тупо купит их конторки, придавив санкциями, и усё.....