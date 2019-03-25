Эвакуация в Динском суде
Сегодня, 25 марта, примерно в 12 часов дня из здания Динского суда были эвакуированы все сотрудники и посетители.
Как сообщили очевидцы, во время заседания в зале на 5-м этаже стал подниматься пол. "Плитка на полу начала подниматься, как будто под ней какое-то движение. В это время в зале заседаний было около ста человек. Всех быстро вывели из здания".
На место прибыли сотрудники МЧС, полиции.
Как удалось узнать журналисту РВС, побывавшему на месте событий, возникла трещина перекрытия между 4 и 5 этажами. Никто не пострадал.
Спасатели приступили к осмотру места происшествия, чтобы выявить, насколько серьезны повреждения.
Комментарии
Интересно, а судьи намёк поняли?
Новое здание и уже трещина, откат видно кто-то при стройке хороший взял
Бог все видит.(Какие честные слуги Фемиды)
видео во время провала
https://www.youtube.com/watch?v=8YUUcKFZQ6I