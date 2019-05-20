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Фактор, который увеличивает риск заболевания раком
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей.
За последнее десятилетие в странах, где отмечается высокий уровень дохода, выросло количество заболевших раком прямой кишки и толстой кишки среди людей до 50 лет, сообщает medicalxpress.com.
Особенно выражен рост заболеваемости в группе возрастом от 20 до 29 лет. Исследователи связывают это с распространением ожирения и неправильным питанием.
Примечательно, что с 2006 года в нескольких странах мира, а именно в Великобритании, Австралии и Канаде, у людей в возрастной группе после 50 лет, напротив, показатели заболевания снизились.
Эксперты объясняют это тем, что за это время ввели программы регулярного скрининга предраковых полипов у старшего поколения.
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