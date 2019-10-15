Фальшивомонетчики становятся все хитрее. Как не стать их жертвой?

Фальшивомонетчики становятся все хитрее. Как не стать их жертвой?
Кирилл Кирогосьян.

Фальшивомонетчики становятся все хитрее. Как не стать их жертвой?

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10 часов назад Газета РВСДинской районКриминалНовостиПолицияФальшивкиФальшивки в Динском районеФальшивомонетчикиФальшивые деньги

В последнее время на территории Динского района участились случаи мошенничества с использованием фальшивых денег.

Журналист «РВС» пообщалась со старшим оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Динскому району капитаном полиции Кириллом Кирогосьян, который рассказал, как действовать, если к вам каким-то образом попала фальшивка.

«Сейчас качество поддельных денег очень высоко. Зачастую отличить их от настоящих можно только с помощью специальных приборов. Мы размещаем памятки в торговых объектах, проводим беседы с работниками торговли.

К сожалению, во многих магазинах не стоят детекторы. Это сильно усложняет раскрытие данных преступлений по горячим следам.

Например, в Новотитаровской в одном магазине за неделю сбыли 20 тысяч 5-тысячными купюрами. Узнали о том, что деньги фальшивые, только тогда, когда повезли их в Краснодар на инкассацию.

Беседуем и с директорами рынков по поводу установки специальных аппаратов для проверки денег, ведь именно там большой оборот неконтролируемых купюр. Зачастую руководители идут на встречу и устанавливают эти приборы. Сам лично проверял», – рассказывает Кирилл Кирогосьян.

Отличительными признаками фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей являются:

·    рыхлая бумага;

·    нечеткое изображение водяного знака и серийных номеров купюр;

·    метки для людей с ослабленным зрением не имеют рельефа;

·    микротекст не читается;

·    рельефное изображение текста «Билет Банка России» не воспринимается на ощупь;

·    отсутствуют микроволокна;

·    числа 1000 и 5000 выполнены микроотверстиями (как будто иголкой), прощупывается, что они не одинакового размера;

·    при изменении наклона купюр цвет герба г. Ярославля (на купюрах 1000 рублей) и герба г. Хабаровска (на купюрах 5000 рублей) не меняется (для купюр модификации 2004 г.).

Что делать, если вы обнаружили фальшивку?

Если получили сдачу в магазине купюрой, которая вызывает у вас подозрение, обратитесь к продавцу, чтобы ее проверить. Если вам отказали, позвоните в полицию. Там сообщите фамилию, имя, отчество, где находитесь, в каком магазине, как получили деньги. Затем необходимо оставаться на месте и ждать наряд. Он прибудет максимально быстро. Далее полиция начнет проверку.

«Мы просим руководителей торговых точек вести журналы для 5000 купюр. В них записываются серия и номер банкнот, дата и время расчета. Это поможет установить злоумышленника, сбывшего фальшивку», – объясняет полицейский.

Основная примета того, кто пытается сбыть поддельные деньги, – человек хочет расплатиться 5-тысячной купюрой за самый дешевый товар (например, жевательную резинку или шоколадный батончик).

Если вы подозреваете, что вам хотят дать фальшивые деньги, то сразу вызывайте полицию. Максимально постарайтесь запомнить внешность человека:  цвет волос, глаз, рост, особые приметы, одежду, транспорт (цвет, марку, госномер). При возможности проследуйте за ним, сообщая в дежурную часть, куда он направляется. Чем больше деталей вы сможете описать, тем больше шансов раскрыть преступление по горячим следам.

Обнаружив у себя поддельную купюру, сразу же обратитесь в полицию. На КПП вы сможете написать заявление, а деньги изымут на экспертизу.

«Если же человек знает, что у него оказалась фальшивка и пытается ее сбыть, то ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Если вы не обратитесь в полицию, а попытаетесь что-то купить за поддельные деньги, то сами становитесь преступником», - резюмировал Кирилл Кирогосьян.

С начала этого года в Динском районе в производстве находятся 20 уголовных дел, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Комментарии

Хачу за жувачку 5 тыщ купюр.
Хачу за жувачку 5 тыщ купюр. 1 час назад

Кирилл Кирогосьян. Это очень серьёзно. Фсе фальшивомонетчики ЮГА России уже ретировались в другие регионы посля таких назиданий. "РВС" и компашка, аля КирогосЯН, вам самим не смешно от таких анекдотичных перлов???!!!!

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