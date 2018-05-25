Фестиваль граффити пройдет в Динском районе

Завтра, 26 мая, в 10.00 в поселке Южном перед центральной базой «Ферратек» пройдет фестиваль граффити.

Гости смогут не только посмотреть на процесс создания рисунков, но и насладиться танцевальными, вокальными и цирковыми номерами, подготовленными коллективами местного Дома культуры.

Члены клуба смешанных единоборств «ИРБИС» на профессиональном ринге покажут мастер-класс по основам тайского бокса. Дети также смогут окунуться в атмосферу искусства. Для них приготовили конкурс рисунка на асфальте, прыжки на батутах. Взрослые же смогут поиграть в стритбол.

В рамках программы "Твори добро" на фестивале будут стоять сетки для сбора макулатуры, пластика, электролома и металлолома. Вы можете избавиться от старой электротехники, книг, газет, алюминиевых банок, пластика, в том числе бутылок (пластик без крышек). После переработки "Ферратек" отправит вырученные средства в ККОБО "Центр краевой поддержки семьи и детства "Единство" на помощь подопечным семьям в трудной жизненной ситуации. Сетки будут стоять с 9.00 до 19.30.

Адрес: поселок Южный, улица Северная, 6.