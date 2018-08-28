Роботы, лаборатории, международный обмен - новшества образования

Сегодня, 28 августа 2018 года, в Комсомольском парке станицы Динской состоялся фестиваль педагогических идей «Шаг к успеху».

Образовательные учреждения нашего района представили свои инновационные проекты, рассказали о заслугах и преимуществах.

Так, например, БОУ СОШ № 1 имени Андрея Туркина делает упор на развитии критического мышления. Здесь есть школьное телевидение, радио, с 1 сентября стартует радио. Учеников приобщают к православной культуре.

СОШ № 2 имени Александра Суворова представила мегапроект «Казачьему роду нет переводу!»

АОУ СОШ № 4 имени Георгия Жукова рассказала о «Международных образовательных программах обмена школьников AFS». Также она сделала акцент на обучении детей-инвалидов и одаренных школьников с применением дистанционных образовательных технологий, адаптации школьников с ограниченными физическими возможностями и других направлениях.

Юные пожарные представили свои многочисленные награды и достижения.

БОУ СОШ № 10 рассказала о своих воспитанниках – казачатах, библиотеке. Упор сделан на краеведчестве, дружбе с соседними республиками.

БОУ СОШ № 13 представила оборонно-массовую и военно-патриотическую работу своих учеников. Также у них есть своя система работы с одаренными детьми.

БОУ СОШ № 6 представила инновационный проект – культурно-просветительский центр «Содружество».

БОУ СОШ № 20 отличилась радиотехническим конструированием и радиосвязью. Также в этой школе делают упор на основы духовно-нравственной культуры.

БОУ ООШ № 25 концентрируется на здоровьесберегающих технологиях. Также там внедряют инновации в системе образования, проводят тренинги в игровой форме «Живи детством».

БОУ СОШ № 28 представила свои агроклассы, рассказала о подготовке дошколят, казачьем классе.

БОУ СОШ № 29 за основу взяла девиз «Где родился, там и пригодился». Речь идет о том, чтобы подготавливать школьников к возвращению после получения образования в родные края. Там также есть агроклассы, школьники активно занимаются туризмом.

БОУ СОШ № 30 развивает краеведческий туризм, военно-патриотическое и физическое воспитание учащихся, организует походы.

БОУ СОШ № 35 поведала гостям выставки о своем музее, который существует уже 30 лет, – он хранит историю предков. Для всех желающих проводятся экскурсии.

ДЮСШ № 3 рассказала о том, как она воспитывает чемпионов. Наглядным примером выступила наша знаменитая землячка – Олеся Солдатова.

Дом творчества станицы Васюринской наглядно продемонстрировал условия в турпоходе – были представлены палатки, туристические наборы и снаряжение, можно было увидеть часть тренировки воспитанников.

Дом творчества станицы Пластуновской представил декоративные изделия, модели, игрушки и сувениры, которые создали их преподаватели и ученики.

Центр творчества МО Динской район рассказал о своих воспитанниках: вокалистах, ложкарях, ансамбле, художественных коллективах. Также были представлены изделия из дерева, модели кораблей и многое другое. На базе Центра творчества также есть фотостудия, фотозона которой была представлена.

ДЮСШ № 2 тоже показывает отличные результаты – здесь расчет сделан на массовое привлечение юных спортсменов. Воспитанники выиграли Кубок губернатора по футболу.

ДЮСШ № 1 устроила показательные выступления, привезла часть медалей и кубков, которые завоевали ученики.

МАУ ДО ЦТ станицы Новотитаровской порадовал гостей выставкой работ своих воспитанников. Все желающие могли принять участие в мастер-классах.

Детский сад № 59 представил свою мини-лабораторию, рассказал о способах реализации познавательного и социально-коммуникативного развития детей. Особое место в этом учреждении занимает казачество.

Детский сад № 37 поддерживает развитие духовной нравственности и патриотичности у своих подопечных. Не забывают здесь и о казачьих традициях.

В детском саду № 27 ставку делают на компетентность педагогов, которые поддерживают детей во всех их начинаниях.

Детский сад № 9 отличился своей мультстудией «ДеТвоРа» (детство, творчество, развитие).

В детском саду № 8 чтят традиции, историю, в особом почете кубанское казачество, есть даже группы казачьей направленности.

Детский сад № 3 уделяет внимание социализации детей с ограниченными возможностями, для которых разрабатывается специальная программа.