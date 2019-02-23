Февральские клещи пугают жителей района

Зима еще не закончилась, а в Динском районе уже замечены клещи. Есть ли пострадавшие от их укусов станичники и как обезопасить себя от атаки кровопийц, узнала «РВС».

«В Динском районе активизировались клещи. Девушка из села Красносельского говорит, стряхивают с одежды каждый день после прогулки с детками», – такое обращение поступило в редакцию «РВС». Фото кровопийцы тоже продемонстрировали.

Как сообщили в Динской ЦРБ, в этом году случаев укусов клещей зарегистрировано не было. В одном случае обращения ребенка с ОРЗ мама сообщила, что накануне имел место укус клеща. Но подтверждений этому не нашлось, заболевание ребенка не было связано с укусом.

Осталось совсем немного, и традиционная активность клещей даст о себе знать повсеместно. Не проходит года, чтобы на Кубани от укусов этих паразитов не пострадали люди и животные. Так, в 2018 году жительница дачного товарищества «Труд» рассказала о том, что ее кот принес на себе домой больше десятка клещей. Такие случаи не редкость. Как говорят ветеринары, в некоторых из них питомцев спасти не удается.

Стоит отметить, что в прошлом году активность клещей тоже проявилась раньше обычного из-за теплой зимы.

В Динском районе борьбу с врагом ведут как массово, так и индивидуально. Каждый год в мае-июне в сельских поселениях обрабатываются места общего пользования: парки, спортплощадки, скверы, территории детских садов и школ.

Индивидуальную обработку своего двора можно заказать в специализированных организациях. Стоимость услуги зависит от размера участка.