Фейковая новость о смерти ребенка от «Тархуна» напугала динчан

За последние несколько недель среди жителей Динского района идёт активная рассылка о смерти мальчика, который выпил бутылку напитка «Тархун», вследствие чего возникла интоксикация в организме, поднялся билирубин. Якобы ребенок пролежал два дня в коме, после чего скончался. Далее идёт напутствие всем родителям о вреде подобных напитков и некоторых кондитерских изделий. Приведён даже так называемый «чёрный список» продуктов, которые запрещены для употребления детьми. А может и не только детьми. Звучит довольно убедительно, однако журналисты РВС связались с заместителем главного врача по детству и родовспоможению Галиной Мадгазиной, которая опровергла данную информацию. По её словам, за последнее время не было зафиксировано даже случаев обычного отравления детей. Следовательно, это ещё один аргумент в пользу того, что вся эта новость — очередной фейк.



Если поискать информацию об этом или похожих случаях в интернете, то можно наткнуться на абсолютно такое же сообщение в СМИ разных городов России: Тюмень, Заводоуковск, Ялуторовск, Заозёрный, Самара, Пермь и многие другие. В некоторых вариациях сообщения также присутствует упоминание об опасной «Растишке», в которой РАМН обнаружил этиленогликоль - один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка.



Стоит сказать, что этот фейк гуляет по сети с 2012 года, и его волна периодически накрывает разные регионы России, собственно, как и во всех аналогичных случаях. Теперь он добрался и до Краснодарского края.