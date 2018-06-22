Фильм «Аршалуйс» - история героической женщины

Сегодня, 22 июня 2018 года, в динском киноцентре «40 лет Победы» состоялся премьерный показ фильма «Аршалуйс» и награждение съемочной группы и актеров благодарственными письмами.

Это документально-игровая картина, в которой снялись наши земляки — жители Динского района.





Главная героиня фильма — девушка по имени Аршалуйс. Она вместе с семьей жила в урочище реки Поднависла. Когда пришла война — ее братья ушли на фронт. А она не покинула отчий дом. Вскоре он превратился в военный госпиталь. Аршалуйс, не жалея себя, помогала раненым, выхаживала их, тех, кто не выжил — хоронила в братских могилах. Она была для них сестрой Шурочкой — так ласково называли солдаты девушку.

Когда закончилась война — Аршалуйс не покинула дом, хоть в нем не было никаких благ цивилизации — она дала Богу и себе клятву, что будет ухаживать за могилами «своих солдатиков».

Так и прожила эта героическая женщина всю свою жизнь в Поднависла, сдержав обещание, оберегая покой погибших.

На кинопоказе присутствовали: генеральный продюсер Эдуард Арутюнов, режиссер Эрнест Арутюнов, актеры, снявшиеся в фильме, глава района Сергей Пономарев, исполняющий обязанности главы Динского сельского поселения Виталий Литвинов, представители администрации, ветераны, духовенство, жители Динского района.

«РВС» взяла интервью у Эрнеста Арутюнова, режиссера фильма «Аршалуйс»:

Когда начались съемки? Каким изначально был задуман фильм?

Весной 2017 года мы начали съемки фильма «Аршалуйс». Изначально он планировался как документальный. Затем появилась идея сделать его художественным. Начали писать сценарий, искать реквизит, связались с динским клубом военной реконструкции «Гвардеец». В итоге, съемки начались с сентября.

Где проходили съемки?

Именно в том месте, где происходили события — в хуторе Поднависла, Горячеключевского района. Некоторые сцены сняли в Краснодаре.

Как считаете, актеры вжились те роли, сыграли так, как вы их себе представляли?

Все артисты достойно проявили себя в фильме. Естественно, идеалов не существует, но ту задачу, которую я ставил, они выполнили. Я доволен.

Сегодня у вас премьера фильма в Динском районе. Еще и в столь знаковый день. Вы волнуетесь?

Трепет был всегда — когда мы снимали фильм, монтировали. Очень хотелось, чтобы людям он понравился, чтобы они прониклись тем духом, который мы вложили в эту историю. Об этой героической женщине было желание снять именно душевный фильм. Сегодня, в такой день, мы хотим, чтобы еще больше людей узнали об Аршалуйс.

Журналист «РВС» также поговорила и с актерами фильма — Анастасией и Александром Внуковыми:

Какие впечатление о съемках? Как вживались в роль?

Мы даже и не представляли, что получится настолько глубокий и серьезный фильм. Съемки проходили в теплой, дружественной атмосфере. Мы снимались вместе с отцом. Такое ощущение, что действительно побывали в той эпохе, словно переместились на машине времени. Команда работала слажено. Хоть снимала и молодежь — делали все настолько профессионально и смело, что никаких сомнений в успехе фильма не было.

В «Аршалуйс» есть сцена, где происходят похороны в братской могиле. Насколько тяжело было все это сыграть? Отказывались ли играть умерших?

Да, действительно, было очень жутко, просто до слез. Практически все отказались сниматься, лежа в могиле. Суеверия, люди-то разные бывают. Всего в братской могиле должно было лежать 50 солдат. В итоге, четырех человек, которых снимали крупным планом, сыграли реальные люди, а остальные «трупы» были сделаны из куч земли. Сцену подготавливали достаточно долго, еще и по жаре.

По окончании фильма «РВС» узнала впечатления у зрителей:

Ольга: «У меня сын снимался в этом фильме. Очень понравился, просто мурашки по коже побежали. Вспомнила всю военную жизнь».

Ангелина: «Фильм мне безмерно понравился. Я раньше не знала об этой истории. Невероятно познавательно. Думаю, для детей важно знать нашу историю».

Тимофей: «Очень понравился фильм. Я вспомнил своего прадедушку, который воевал. Лично его не застал, но папа очень много рассказывает историй, которые услышал от него».



