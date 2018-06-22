Фильм «Аршалуйс» - история героической женщины

Фильм «Аршалуйс» - история героической женщины
Актеры фильма "Аршалуйс".

Фильм «Аршалуйс» - история героической женщины

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14 часов назад 40 лет ПобедыАршалуйсГазета РВСДинскаяКинотеатр 40 лет ПобедыКиноцентрНовости Динского районаФильмФильм Аршалуйс

Сегодня, 22 июня 2018 года, в динском киноцентре «40 лет Победы» состоялся премьерный показ фильма «Аршалуйс» и награждение съемочной группы и актеров благодарственными письмами.

Это документально-игровая картина, в которой снялись наши земляки — жители Динского района.

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Главная героиня фильма — девушка по имени Аршалуйс. Она вместе с семьей жила в урочище реки Поднависла. Когда пришла война — ее братья ушли на фронт. А она не покинула отчий дом. Вскоре он превратился в военный госпиталь. Аршалуйс, не жалея себя, помогала раненым, выхаживала их, тех, кто не выжил — хоронила в братских могилах. Она была для них сестрой Шурочкой — так ласково называли солдаты девушку.

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Когда закончилась война — Аршалуйс не покинула дом, хоть в нем не было никаких благ цивилизации — она дала Богу и себе клятву, что будет ухаживать за могилами «своих солдатиков».

Так и прожила эта героическая женщина всю свою жизнь в Поднависла, сдержав обещание, оберегая покой погибших.

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На кинопоказе присутствовали: генеральный продюсер Эдуард Арутюнов, режиссер Эрнест Арутюнов, актеры, снявшиеся в фильме, глава района Сергей Пономарев, исполняющий обязанности главы Динского сельского поселения Виталий Литвинов, представители администрации, ветераны, духовенство, жители Динского района.

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«РВС» взяла интервью у Эрнеста Арутюнова, режиссера фильма «Аршалуйс»:

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Когда начались съемки? Каким изначально был задуман фильм?

  • Весной 2017 года мы начали съемки фильма «Аршалуйс». Изначально он планировался как документальный. Затем появилась идея сделать его художественным. Начали писать сценарий, искать реквизит, связались с динским клубом военной реконструкции «Гвардеец». В итоге, съемки начались с сентября.

  • Где проходили съемки?

  • Именно в том месте, где происходили события — в хуторе Поднависла, Горячеключевского района. Некоторые сцены сняли в Краснодаре.

  • Как считаете, актеры вжились те роли, сыграли так, как вы их себе представляли?

  • Все артисты достойно проявили себя в фильме. Естественно, идеалов не существует, но ту задачу, которую я ставил, они выполнили. Я доволен.

  • Сегодня у вас премьера фильма в Динском районе. Еще и в столь знаковый день. Вы волнуетесь?

  • Трепет был всегда — когда мы снимали фильм, монтировали. Очень хотелось, чтобы людям он понравился, чтобы они прониклись тем духом, который мы вложили в эту историю. Об этой героической женщине было желание снять именно душевный фильм. Сегодня, в такой день, мы хотим, чтобы еще больше людей узнали об Аршалуйс.

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Журналист «РВС» также поговорила и с актерами фильма — Анастасией и Александром Внуковыми:

  • Какие впечатление о съемках? Как вживались в роль?

  • Мы даже и не представляли, что получится настолько глубокий и серьезный фильм. Съемки проходили в теплой, дружественной атмосфере. Мы снимались вместе с отцом. Такое ощущение, что действительно побывали в той эпохе, словно переместились на машине времени.

    Команда работала слажено. Хоть снимала и молодежь — делали все настолько профессионально и смело, что никаких сомнений в успехе фильма не было.

  • В «Аршалуйс» есть сцена, где происходят похороны в братской могиле. Насколько тяжело было все это сыграть? Отказывались ли играть умерших?

  • Да, действительно, было очень жутко, просто до слез. Практически все отказались сниматься, лежа в могиле. Суеверия, люди-то разные бывают. Всего в братской могиле должно было лежать 50 солдат. В итоге, четырех человек, которых снимали крупным планом, сыграли реальные люди, а остальные «трупы» были сделаны из куч земли. Сцену подготавливали достаточно долго, еще и по жаре.

По окончании фильма «РВС» узнала впечатления у зрителей:

Ольга: «У меня сын снимался в этом фильме. Очень понравился, просто мурашки по коже побежали. Вспомнила всю военную жизнь».

Ангелина: «Фильм мне безмерно понравился. Я раньше не знала об этой истории. Невероятно познавательно. Думаю, для детей важно знать нашу историю».

Тимофей: «Очень понравился фильм. Я вспомнил своего прадедушку, который воевал. Лично его не застал, но папа очень много рассказывает историй, которые услышал от него».


Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 4 часа назад

А при каких делах толстомордые попы на любых мероприятиях? 100 грамм выпить на халяву и закусить икорочкой-балычком? То-то у них ряшки!

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