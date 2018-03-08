Финал школьной лиги КВН в селе Первореченском

Финал школьной лиги КВН в селе Первореченском

Финал школьной лиги КВН в селе Первореченском

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19 дней назад КВНКлуб веселых и находчивыхПервореченское

2 марта в доме культуры села Первореченского состоялась 1/4 финала школьной лиги КВН Динского района, команды сразились в трех конкурсных заданиях: «Визитная карточка», «Биатлон», «Домашнее задание».

Самую весёлую команду традиционно определило жюри. I место заняла команда «Рассвет» БОУ СОШ № 29, II место – команда "Неплохая четверка" АОУ СОШ № 4, III место – ребята из школы №21 «Сборная БОУ СОШ № 21».

В 1/2 финала проходят следующие команды:

«Утомленные школой» БОУ СОШ №5

«Рассвет» БОУ СОШ №29

«Консервный элемент» БОУ СОШ № 1

«Сборная БОУ СОШ №21» БОУ СОШ № 21

«НЕплохая четверка» АОУ СОШ № 4

«Маме нравится» БОУ СОШ № 3

«Тройничок » БОУ СОШ № 2

«ОМОН» Первореченское сельское поселение

Организатор школьной лиги КВН – КУ МО Динской район "Молодежный центр".

Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район

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Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 18 дней назад

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Семён Горбунков
Семён Горбунков 16 дней назад

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