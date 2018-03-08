Финал школьной лиги КВН в селе Первореченском
2 марта в доме культуры села Первореченского состоялась 1/4 финала школьной лиги КВН Динского района, команды сразились в трех конкурсных заданиях: «Визитная карточка», «Биатлон», «Домашнее задание».
Самую весёлую команду традиционно определило жюри. I место заняла команда «Рассвет» БОУ СОШ № 29, II место – команда "Неплохая четверка" АОУ СОШ № 4, III место – ребята из школы №21 «Сборная БОУ СОШ № 21».
В 1/2 финала проходят следующие команды:
«Утомленные школой» БОУ СОШ №5
«Рассвет» БОУ СОШ №29
«Консервный элемент» БОУ СОШ № 1
«Сборная БОУ СОШ №21» БОУ СОШ № 21
«НЕплохая четверка» АОУ СОШ № 4
«Маме нравится» БОУ СОШ № 3
«Тройничок » БОУ СОШ № 2
«ОМОН» Первореченское сельское поселение
Организатор школьной лиги КВН – КУ МО Динской район "Молодежный центр".
Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район
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