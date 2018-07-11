Финансовая господдержка производств на выгодных условиях

В администрации района состоялось заседание Совета по промышленности. Для начала 14 участникам первой промышленной выставки Динского района вручили дипломы, попутно рассказав, какими предприятиями имениты наши поселения.

После чего слово взял директор фонда развития промышленного Краснодарского края Дмитрий Королев.

Он подробно рассказал об услугах, которые могли бы заинтересовать собравшихся производителей. Как оказалось, фонд предоставляет займы по двум схемам на довольно выгодных условиях. Это займы из краевого бюджета в сумме от 5 до 50 миллионов рублей с процентной ставкой от 4 до 6 % годовых сроком на 5 лет. На такой же период предоставляется займ на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в сумме от 20 до 100 миллионов рублей. Здесь процентная ставка – от 4 до 5 %.

«На сегодняшний день мы разрабатываем еще один «продукт», который планируем запустить в августе-сентябре текущего года. Это будет предоставление займов на пополнение оборотности. Достаточно востребованный продукт», – объяснил Дмитрий Королев.





Основное условие – не менее 50 % от общего бюджета проекта должны составлять средства заявителя. Что имеется в виду? В случае если предприятие в течение последних двух лет до обращения в фонд уже произвело определенные затраты, например, построило цех, закупило оборудование, то эти средства входят в 50 % собственных предприятия.

Основные требования стандартные. Заявителем могут выступить юридическое лицо, ИП, коммерческая организация, которые зарегистрированы в Краснодарском крае. При этом у него не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет. Также необходимо отсутствие процесса реорганизации, ликвидации или банкротства.

Средства займа можно использовать на:

инжиниринговые услуги (проектно-изыскательные работы, разработка проектной документации и т. д);

приобретение промышленного оборудования (для технологического перевооружения и модернизации производства);

разработку нового продукта/технологии (опытные, технические, производственно-технологические испытания, процедуры для вывода продукта на рынок);

приобретение расходных материалов, сырья, ресурсов (для разработки нового продукта – в объеме до 20 % от суммы займа);

общехозяйственные расходы по проекты (в объеме не более 15 % от суммы займа).

Что касается рассмотрения документов, это происходит в электронном виде, на сайте фонда развития промышленности создан личный кабинет. Предприятия в нем регистрируются, заполняют резюме, указывают ту сумму, которая им необходима, фиксируют произведенные вложения и то оборудование, которое планирует приобрести. «В фонд привозить оригиналы документов необходимо только после полученного одобрения», – отметил директор.

Также во время заседания заместитель директора АО «Мусороуборочная компания» Константин Семернин напомнил присутствующим о необходимости юридическим лицам заключения договоров на оказание услуг по вывозу ТКО.



